Il Mattino - Affare Juanlu Sanchez, più passa il tempo e più la fumata bianca rischia di non arrivare

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole puntare forte su Juanlu Sanchez come alternativa e futuro nuovo Di Lorenzo, ma al momento non ci sono buone notizie riguardo quello che sta facendo il Siviglia che continua a fare resistenza come spiega Il Mattino:

Non ci sono - al momento - invece alternative per Juanlu Sanchez. Che, ancora una volta, potrebbe essere inserito oggi - a meno di novità - da Almeyda nei convocati del Siviglia per la sfida di domani sera contro il Getafe. «So che le voci possono distrarre, ma finché è con noi, ci alleniamo e pensiamo al campo» ha spiegato ieri l'allenatore degli andalusi. Non è detto che il Napoli non chiuda la porta, indispettito dai continui ripensamenti della controparte. Non c'è un ultimatum visto che le attenzioni sono andate su altre trattative, ma più passa il tempo e più la fumata bianca rischia di non vedere mai il suo camino.