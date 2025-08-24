Il Mattino - Affare Juanlu Sanchez, più passa il tempo e più la fumata bianca rischia di non arrivare

Rassegna Stampa  
Juanlu SanchezJuanlu Sanchez

Il Napoli vuole puntare forte su Juanlu Sanchez come alternativa e futuro nuovo Di Lorenzo, ma al momento non ci sono buone notizie riguardo quello che sta facendo il Siviglia che continua a fare resistenza

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole puntare forte su Juanlu Sanchez come alternativa e futuro nuovo Di Lorenzo, ma al momento non ci sono buone notizie riguardo quello che sta facendo il Siviglia che continua a fare resistenza come spiega Il Mattino:

Non ci sono - al momento - invece alternative per Juanlu Sanchez. Che, ancora una volta, potrebbe essere inserito oggi - a meno di novità - da Almeyda nei convocati del Siviglia per la sfida di domani sera contro il Getafe. «So che le voci possono distrarre, ma finché è con noi, ci alleniamo e pensiamo al campo» ha spiegato ieri l'allenatore degli andalusi. Non è detto che il Napoli non chiuda la porta, indispettito dai continui ripensamenti della controparte. Non c'è un ultimatum visto che le attenzioni sono andate su altre trattative, ma più passa il tempo e più la fumata bianca rischia di non vedere mai il suo camino.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo GenoaGenoaCL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecceEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo AtalantaAtalantaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo MilanMilanR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top