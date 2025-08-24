"Gol da bomber vero, è la seconda punta di Conte!". McTominay ancora MVP, voti e pagelle

Gol da bomber vero, è la seconda punta di Conte!. McTominay ancora MVP, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del centrocampista del Napoli Scott McTominay in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 7,5 Dopo 33” ha già calciato in porta, dopo 17’ la imbuca, al 46’ traversa. Il miglior giocatore del campionato scorso lo è anche in quello nuovo. Tatticamente sapiente. Di fatto, è diventato la seconda punta di Conte.

Corriere dello Sport 7,5 Si torna sempre dove si è stato bene e l’Mvp dell’ultima Serie A si fa trovare subito pronto segnando il primo gol del nuovo campionato. Moto perpetuo, combatte e difende palla, rincorre gli avversari e riparte. Colpisce anche una traversa. 

Tuttosport 7.5 Un gol, da bomber vero, una traversa. In una gara in cui gioca senza strafare basta e avanza per prendersi la copertina di mvp della gara.

Repubblica 7.5 Un gol, una traversa e la punizione procurata per il raddoppio. Mvp.

Il Mattino 8 Parte molto largo ed alto a sinistra, alternandosi in quella posizione con De Bruyne in quella posizione. Il suo inserimento sul primo palo è fatto con il tempo perfetto dell'attaccante di razza, così come lo stacco a superare Turati. La copia tridimensionale della combinazione contro il Cagliari, 92 giorni fa. Poi prende anche una traversa calciando con una tale facilità che il pallone sembra un vecchio Supersantos. Riparte da dove aveva finito (dal 44' st Vergara sv)

Corriere della Sera 8

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo GenoaGenoaCL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecceEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo AtalantaAtalantaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo MilanMilanR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
