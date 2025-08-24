Il gesto del ds Manna pur di essere al fianco della squadra per Sassuolo-Napoli

Giovanni Manna è il direttore sportivo del Napoli che sta mettendo su una squadra sempre più forte e, intanto, nonostante l'infortunio ha fatto un gesto che i tifosi azzurri hanno subito notato. In questo momento spunta fuori il retroscena che riguarda l'infortunio del ds del Napoli Giovanni Manna che ha seguito la squadra in trasferta come racconta Il Mattino:

La gara contro il Sassuolo è stata il centro delle attenzioni nelle ultime 24 ore. Ma dal Best Western di Reggio Emilia le trattative sono andate avanti spedite. Un po' meno Antonio Conte - concentrato sulla gara - e un po' più Giovanni Manna, che nonostante l'infortunio al tendine d'Achille ha preteso di essere al seguito della squadra ieri.