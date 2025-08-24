CdM boccia Lucca: è lui l'unica nota stonata di questo Napoli! Gira a vuoto e non si amalgama

Ultime notizie Napoli. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno analizza il match di ieri sera tra Sassuolo e Napoli, vinto 0-2 dagli azzurri con i gol di McTominay e De Bruyne. Tra le note stonate - secondo il giornalista Vittorio Zambardino - c'è Lorenzo Lucca:

Spazzata via ogni perplessità precampionato sulla condizione, anche se restano le consuete distrazioni difensive, l’assenza sulla fascia sinistra, e il problema centravanti. Forse a Lorenzo Lucca non si poteva chiedere di più di quello che ha dato, ma certo se c’è un giocatore che nel Napoli ha stonato, in un coro perfettamente intonato, è lui. Ma c’è tempo, c’è tempo per tutto.

Il solo Lucca sembra un’auto che fa girare il motore al massimo ma le ruote girano a vuoto nel fango. Non si amalgama, non si ritrova e nello sforzo di farsi vedere commette un fallo in fase difensiva che genere una punizione pericolosa.

