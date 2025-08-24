Da Manchester: Hojlund non sarà convocato! Sempre più vicino il trasferimento al Napoli

Oggi si gioca Fulham-Manchester United, seconda giornata del campionato inglese di Premier League. Secondo quanto riportano i media inglesi, l'attaccante Rasmus Hojlund non sarà convocato e dunque non prenderà parte alla gara nonostante si sia allenato con il resto della squadra per tutta la settimana.

In Inghilterra sono sicuri: "Il trasferimento al Napoli si sta avvicinando, c'è l'apertura da parte del calciatore e i colloqui tra le parti procedono". Intanto l'allenatore Amorim ha scelto di escludere Hojlund dall'elenco dei convocati del Manchester United.