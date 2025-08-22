Sky - Il Napoli sta seriamente valutando l'acquisto definitivo di Hojlund! A rischio altri due acquisti

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Hojlund

Calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti importanti da SkySport24 per quanto riguarda il nuovo centravanti che andrà a sostituire Romelu Lukaku che, a oggi, potrebbe essere Rasmus Hojlund

Ecco quanto riferito in particolare dall’esperto di mercato Luca Marchetti: “Oggi l’attenzione principale del Napoli è sul discorso attaccante. Hojlund è il primo nome e la società sta pensando seriamente anche per un titolo definitivo. Quindi non più e non solo con diritto di riscatto per il quale c’era l’apertura del club e non del giocatore, ma di acquistare direttamente l’ex Atalanta per una cifra attorno ai 40 milioni di euro che sarebbe poi quella del riscatto.

A quel punto la società dovrebbe poi rivedere i piani per gli altri ruoli, riguardando per esempio il terzino destro e il centrocampista come Elmas. Prima di chiudere eventualmente per Sanchez e l’ex Torino, sarà data priorità al nuovo attaccante e a questo discorso”. 

