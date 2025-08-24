"Gioca ovunque, sa sempre cosa fare! Un assist abbaglia". De Bruyne celestiale al debutto, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 7 Per il gol, la prestazione, ma qualcosa in più per il passaggio a Rrahmani nel primo tempo: gli ha spalancato la strada in un corridoio che non esisteva. Poi c’è l’assist. Quel calcio, di bellezza superiore.

Corriere dello Sport 7 Potrebbe segnare dopo 25’’, aspetta quasi un’ora per la prima rete azzurra con la specialità della casa. Fa la mezzala, la seconda punta, poi si affianca a Lobo, finisce centravanti. Gioca ovunque occorra, con la sua classe. A 34 anni e 56 giorni diventa il giocatore più anziano a segnare al suo esordio col Napoli in Serie A nell’era dei tre punti.

Tuttosport 7 Il gol è quasi casuale ma la punizione è calciata benissimo, per il resto gioca al piccolo trotto. Dà sempre la sensazione di sapere cosa fare del pallone.

Repubblica 7 Debutto con gol in serie A, ma l'assist per Rrahmani abbaglia ancora di più.

Il Mattino 7,5 La maestria con cui calcia quella morbida traiettoria al cianuro è roba degna di un genio come il belga. Primo gol nel giorno dell'esordio italiano. Pochi secondi e già poteva segnare con una conclusione al volo. Subito si scambia la posizione con McTominay con lo scozzese vira in posizione centrale e lavora in asse proprio con lo scozzese. Il tocco per Rrahmani su sviluppi di azione d'angolo che prende incontro tempo tutta la difesa del Sassuolo è da poesia di questo gioco

Corriere della Sera 7,5