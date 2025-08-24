Napoli-Hojlund, nell'affare c'entra anche il...papà! Dall'entourage è arrivato un segnale

Calciomercato SSC Napoli - Un'altra giornata di contatti diretti e di lavoro utile a diminuire le distanze sull’asse Napoli-Hojlund, scrive il Corriere dello Sport.

“Un affare che deve poggiare su basi certissime, tali da assicurare innanzitutto al calciatore una vista lunga sul futuro e sul Golfo. Rasmus preferirebbe una soluzione non temporanea. Titolo definitivo o prestito con obbligo, sarebbero dettagli: l'importante è la prospettiva sicura. Il Napoli sta facendo tutte le valutazioni con lui e il suo entourage, con il padre Anders in testa, un tempo calciatore e attaccante come il figlio”