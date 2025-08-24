Tuttosport - McTominay ha il testolone d’oro, non perde occasione per lasciare il segno

Tuttosport - McTominay ha il testolone d’oro, non perde occasione per lasciare il segno

Ultime notizie SSC Napoli - C’è dell’oro in questo Napoli. D’oro il testolone di Scott McTominay, scrive Tuttosport.

"Non perde occasione per lasciare il segno: ieri ha aperto la partita, così come aveva chiuso il discorso scudetto tre mesi fa. Gol con l’istinto del centravanti che si infila in area e si affida alla testa da cecchino. Del resto se questo per lo scozzese è il settimo gol nelle ultime otto partite di campionato, qualcosa significherà. Poco importa se alterna piede e testa. Eppoi c’è testa e testa: nel giocare e nel far gol"

