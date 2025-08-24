Sportmediaset - Il Napoli accontenta Hojlund: inserito l'obbligo di riscatto. Ecco cosa filtra

Calciomercato Napoli - Rasmus Hojlund è il prescelto di Antonio Conte per rinforzare l'attacco del Napoli che dovrà restare orfano di Romelu Lukaku per diverse settimane. Gli azzurri - come riporta Sportmediaset - si sono convinti ad inserire l'obbligo di riscatto nella trattativa con il Manchester United. Filtra ottimismo per vedere la punta danese in azzurro.

Ecco cosa si legge su Sportmediaset per quanto riguarda la trattativa tra Manchester United e Napoli per Rasmus Hojlund:

"Avanti tutta per Rasmus Hojlund. È il danese il preferito per sopperire alla lunga assenza di Romelu Lukaku e la trattativa con il Manchester United va avanti, con la speranza di arrivare a una soluzione positiva entro il primo settembre, giorno di chiusura del mercato estivo. Il Napoli si è convinto di inserire l'obbligo di riscatto tanto caro al calciatore, ma con i Red Devils c'è ancora distanza sulla valutazione: gli azzurri ha messo sul piatto 5 milioni per il prestito e 35 di obbligo di riscatto, gli inglesi ne chiedono 45 per il riscatto. Una distanza di 10 milioni che pare colmabile ed è per questo che sotto il Vesuvio trapela una certa fiducia per la chiusura della trattativa".