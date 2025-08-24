RAI - Napoli-Manchester, accordo da 50 milioni per Hojlund! Domani l'ok di ADL, ecco l'offerta al giocatore

RAI - Napoli-Manchester, accordo da 50 milioni per Hojlund! Domani l'ok di ADL, ecco l'offerta al giocatore

Ultime notizie sul calciomercato del Napoli

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: su Rai 2 i nuovi aggiornamenti dal giornalista Ciro Venerato, che fa il punto sul mercato del Napoli e su tutte le trattative in corso.

Il Napoli ha definito un accordo con il Manchester United: 5 milioni per il prestito oneroso con opzione di riscatto da 45 milioni di euro. Nei prossimi giorni si dovrà chiudere l'accordo con Hojlund, che chiede l'obbligo di riscatto invece che il diritto di riscatto. Il Napoli sta seriamente pensando di accontentare il calciatore e manca solo l'ok di De Laurentiis che dovrebbe arrivare entro domani. L'offerta di ingaggio per Hojlund è da 5 milioni di euro, mentre lui chiede un ingaggio da 6 milioni. L'accordo comunque è vicinissimo.

Il Napoli sta trattando Elmas, sta per assicurarsi Juanlu e non esclude la possibilità di prendere Brescianini, vecchio pallino di Manna.

