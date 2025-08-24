Dall'Inghilterra: Napoli-Hojlund, nuova offerta con formula inedita per convincere il giocatore!

Calciomercato Napoli, dall'Inghilterra nuovi aggiornamenti sulla trattativa per Rasmus Hojlund! Secondo quanto rende noto TeamTalk, il Napoli sarebbe pronto a presentare una nuova proposta al Manchester United per accontentare le richieste del club britannico e dello stesso attaccante.

Offerta del Napoli per Hojlund

La nuova offerta del Napoli sarà strutturata con una formula inedita: prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo di riscatto una volta raggiunte determinate condizioni. Una proposta che basta a soddisfare le pretese del Manchester United, intenzionato a cedere Hojlund a titolo definitivo.

Sarà più difficile, invece, accontentare l'attaccante danese: Hojlund vuole un trasferimento permanente e dunque la validità dell'offerta dipenderà molto da quanto "facili" o "realistiche" saranno le condizioni imposte dal Napoli per trasformare il diritto di riscatto in obbligo.

Il Napoli, da parte sua, è improntato alla flessibilità: il club partenopeo vorrebbe limitare il rischio finanziario con un'operazione in prestito e bisognerà dunque trovare il giusto equilibrio tra tutte le parti in causa. TeamTalk avverte: molto presto sono previsti nuovi contatti.