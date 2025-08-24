Schira: "Intermediario di Hojlund a Milano, si riaprono i colloqui! Ha parlato con i rossoneri dopo la partita con la Cremonese"

Calciomercato Napoli - Il Milan può inserirsi di nuovo nell'affare Hojlund dopo che sembra ormai saltato il colpo Boniface, ecco che allora il Napoli rischia la beffa per il giovane bomber danese. L'esperto di calciomercato Nicolò Schira fa il punto della situazione sul caso Hojlund con il Milan che ora può inserirsi di nuovo nella trattativa e il Napoli che rischia la beffa:

"L'intermediario di Rasmus Hojlund era stasera a San Siro per assistere alla partita tra Milan e la Cremonese: dopo la partita ha parlato con il Milan, che potrebbe riaprire i colloqui per l'attaccante di Manchester United se l'accordo di Boniface dovesse fallire. Anche da Napoli sono in trattativa per ingaggiarlo".