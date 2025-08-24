Gazzetta - Il Napoli ha offerto un ricco contratto a Hojlund! Ma il Milan può tornare sul danese, i dettagli

Calcio Mercato  
Gazzetta - Il Napoli ha offerto un ricco contratto a Hojlund! Ma il Milan può tornare sul danese, i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - Servirà un’altra giornata di riflessioni e valutazioni mediche, prima di giungere – probabilmente oggi – alla scelta su Victor Boniface in casa Milan. E può essere coinvolto anche il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Due giorni di visite e quattro sessioni di accertamenti non hanno sciolto le riserve: le preoccupazioni si concentrano intorno al ginocchio destro, quello lesionato due volte tra il 2019 e il 2020. Le piste alternative non sono mai state completamente abbandonate e potrebbero riaprirsi. A cominciare da Hojlund, poi lusingato anche dal Napoli che offre un ricco contratto. Le condizioni con lo United sarebbero quelle che il Milan aveva già pattuito: prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni”

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo GenoaGenoaCL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecceEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo AtalantaAtalantaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo MilanMilanR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top