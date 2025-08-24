Gazzetta - Il Napoli ha offerto un ricco contratto a Hojlund! Ma il Milan può tornare sul danese, i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - Servirà un’altra giornata di riflessioni e valutazioni mediche, prima di giungere – probabilmente oggi – alla scelta su Victor Boniface in casa Milan. E può essere coinvolto anche il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Due giorni di visite e quattro sessioni di accertamenti non hanno sciolto le riserve: le preoccupazioni si concentrano intorno al ginocchio destro, quello lesionato due volte tra il 2019 e il 2020. Le piste alternative non sono mai state completamente abbandonate e potrebbero riaprirsi. A cominciare da Hojlund, poi lusingato anche dal Napoli che offre un ricco contratto. Le condizioni con lo United sarebbero quelle che il Milan aveva già pattuito: prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni”