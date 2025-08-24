"Non si vede quasi mai, ma si sente sempre!". Lobotka tra gli applausi, voti e pagelle

Rassegna Stampa  
Non si vede quasi mai, ma si sente sempre!. Lobotka tra gli applausi, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 7 Se li mangia tutti in mezzo al campo, per reattività nel recupero palla, per velocità e varietà di idee, per intelligenza e posizionamento. Insostituibile, anche se va in copertura.

Corriere dello Sport 6,5 Il play di Conte fa girare il Napoli con la complicità di alleati speciali. Tanto lavoro anche sporco, recupera palloni ed esce tra gli applausi dopo aver dato tutto. 

Tuttosport 6.5 Non si vede quasi mai, ma si sente sempre. Semplicemente indispensabile nello scacchiere tattico di Conte.

Repubblica 6.5 Gioca con intelligenza da play basso, spesso arretrando in mezzo ai difensori.

Il Mattino 7 Lo si trova dove sta la palla. Corre di qua e di là, sempre testa alta, sempre portando in giro con sé una giocata o un colpo di praticità. Il suo posizionamento iniziale è sempre tra i due centrali del Napoli, si fa venire a prendere da Pinamonti e dai mediani del Sassuolo, ma smista sempre con rapidità. Instancabile e lucido (36'st Gilmour sv Anche lui deve recitare la parte del regista).

Corriere della Sera 6,5

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo GenoaGenoaCL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecceEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo AtalantaAtalantaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo MilanMilanR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top