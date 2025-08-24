"Non si vede quasi mai, ma si sente sempre!". Lobotka tra gli applausi, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 7 Se li mangia tutti in mezzo al campo, per reattività nel recupero palla, per velocità e varietà di idee, per intelligenza e posizionamento. Insostituibile, anche se va in copertura.

Corriere dello Sport 6,5 Il play di Conte fa girare il Napoli con la complicità di alleati speciali. Tanto lavoro anche sporco, recupera palloni ed esce tra gli applausi dopo aver dato tutto.

Tuttosport 6.5 Non si vede quasi mai, ma si sente sempre. Semplicemente indispensabile nello scacchiere tattico di Conte.

Repubblica 6.5 Gioca con intelligenza da play basso, spesso arretrando in mezzo ai difensori.

Il Mattino 7 Lo si trova dove sta la palla. Corre di qua e di là, sempre testa alta, sempre portando in giro con sé una giocata o un colpo di praticità. Il suo posizionamento iniziale è sempre tra i due centrali del Napoli, si fa venire a prendere da Pinamonti e dai mediani del Sassuolo, ma smista sempre con rapidità. Instancabile e lucido (36'st Gilmour sv Anche lui deve recitare la parte del regista).

Corriere della Sera 6,5