De Bruyne ha risposto a chi credeva fosse in Italia per la vacanza tra Costiera e Capri

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne ha risposto immediatamente a tutti quanti credevano che in Italia fosse venuto in vacanza, scrive il Corriere dello Sport, “con la Costiera e Capri a due passi e il sole sempre in faccia: è un campione, e si sa, ma è anche uno che s'è calato a testa bassa e con umiltà in una squadra che fa della ferocia, dell'equilibrio e del sacrificio il suo stile di vita. Curiosità: al 12' del primo tempo aveva assaporato l'idea della rete e al 12' della ripresa l'ha realizzata”.

