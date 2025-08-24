Il Mattino - Il Napoli convince Hojlund nei giorni finali di mercato: offerti 4 milioni e un progetto da sviluppare insieme

Rassegna Stampa  
Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiudere l'acquisto di Rasmus Hojlund, il club azzurro vuole andare a migliorare la rosa con un altro colpo ed è pronto ad ottenere il sì del calciatore danese.

Calciomercato Napoli: Hojlund pronto al sì

In questo momento ci sono delle conferme che arrivano riguardo quella che è la trattativa tra Hojlund e il Napoli. Le ultime notizie svelate da Il Mattino:

La gara contro il Sassuolo è stata il centro delle attenzioni nelle ultime 24 ore. Ma dal Best Western di Reggio Emilia le trattative sono andate avanti spedite. Un po' meno Antonio Conte - concentrato sulla gara - e un po' più Giovanni Manna, che nonostante l'infortunio al tendine d'Achille ha preteso di essere al seguito della squadra ieri. Le vie per Manchester non sono infinite ma hanno fruttato passi avanti. Perché ieri i contatti sono andati avanti prima della gara del Mapei e con il club inglese c'è un accordo sulla parola per la formula dell'affare che porterebbe Rasmus Hojlund in azzurro. Il club non vuole inserire l'obbligo di riscatto tra un anno, ma semplicemente riservarsi un diritto a fine stagione per fare suo il danese a titolo definitivo. E i Red Devils, a pochi giorni dalla chiusura delle trattative, sembrano aver aperto alla possibilità. Ora, però, c'è da conquistarsi il sì del calciatore. Con sul piatto ricchi 4 milioni di euro e un progetto interessante da poter sviluppare insieme già quest'anno.

