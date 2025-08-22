Clamoroso: Dovbyk al Napoli e Zanoli alla Roma! Il Messaggero Veneto svela lo scambio a sorpresa

Calcio Mercato  
Dovbyk e ZanoliDovbyk e Zanoli

Calciomercato Napoli, possibile scambio tra Napoli e Roma

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: colpo di scena da Roma, possibile operazione che coinvolge sia Dovbyk che Zanoli! Secondo quanto riporta oggi il quotidiano friulano "Il Messaggero Veneto", la AS Roma ha fatto un sondaggio consistente per Alessandro Zanoli, il terzino destro in uscita dal Napoli e "potrebbe inserire l'operazione nella possibile cessione di Dovbyk al Napoli".

Un vero e proprio colpo di scena che lascia spiazzata l'Udinese: da tempo il club friulano ha raggiunto un accordo col Napoli per l'acquisto di Zanoli a 5 milioni di euro e i contatti tra Udinese e il suo procuratore sono fitti e serrati. Tuttavia, secondo Il Messaggero, il problema è "l'indecisione di Zanoli che piace anche alla Fiorentina" e adesso alla Roma.

Ecco perché l'Udinese ha chiesto adesso una risposta secca a Zanoli: dentro o fuori.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top