Clamoroso: Dovbyk al Napoli e Zanoli alla Roma! Il Messaggero Veneto svela lo scambio a sorpresa

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: colpo di scena da Roma, possibile operazione che coinvolge sia Dovbyk che Zanoli! Secondo quanto riporta oggi il quotidiano friulano "Il Messaggero Veneto", la AS Roma ha fatto un sondaggio consistente per Alessandro Zanoli, il terzino destro in uscita dal Napoli e "potrebbe inserire l'operazione nella possibile cessione di Dovbyk al Napoli".

Un vero e proprio colpo di scena che lascia spiazzata l'Udinese: da tempo il club friulano ha raggiunto un accordo col Napoli per l'acquisto di Zanoli a 5 milioni di euro e i contatti tra Udinese e il suo procuratore sono fitti e serrati. Tuttavia, secondo Il Messaggero, il problema è "l'indecisione di Zanoli che piace anche alla Fiorentina" e adesso alla Roma.

Ecco perché l'Udinese ha chiesto adesso una risposta secca a Zanoli: dentro o fuori.