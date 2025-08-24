"Accetta questa formula!", ieri telefonata McTominay-Hojlund: i dettagli

Mercato Napoli Hojlund McTominay telefonata nella giornata di ieri tra i due ex compagni di squadra al Manchester United

Calciomercato Napoli, clamorosa rivelazione del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, tramite Instagram sul possibile arrivo alla SSC Napoli del bomber danese Rasmus Hojlund. Ci sarebbe stata una telefonata tra la stella azzurra Scott McTominay e il suo ex compagno di squadra al Manchester United nella giornata di ieri.

Telefonata McTominay-Hojlund

Ieri telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo ad accettare il diritto di riscatto... Il Napoli è comunque sempre più vicino al danese: De Laurentiis vuole assestare il colpo finale al mercato.

