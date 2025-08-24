Il Mattino - Brescianini soluzione low cost, può arrivare a Napoli in prestito

Il Napoli vuole rinforzare sempre il centrocampo e una buona occasione low cost può essere rappresentata da Marco Brescianini che può arrivare nelle ore finali di mercato in prestito dall'Atalanta

Una soluzione alternativa per il centrocampista c'è e potrebbe essere Brescianini, soluzione low cost (?) dall'Atalanta che il Napoli non ha mai perso d'occhio. Solo un repentino cambio di idee (del Frosinone) un anno fa fece saltare l'accordo alle fasi finali. Un anno dopo qualcosa potrebbe essere cambiato. Il calciatore vedrebbe sempre di buon occhio un trasferimento in azzurro e il Napoli, dal canto suo, potrebbe puntare su un prestito con riscatto vista la stagione non esaltante a Bergamo per lui.

