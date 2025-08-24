Il futuro “duo meraviglia” del Napoli arriva da una città ben precisa, ecco qual è

Ultime notizie SSC Napoli - Tanta aria di Manchester ieri al Mapei stadium di Reggio Emilia, come scrive Tuttosport parlando del Napoli.

"Il futuro “duo meraviglia” del Napoli arriva dalle due sponde della città inglese, dallo United Mc Tominay, dal City De Bruyne. Si vede e si sente che da quelle parti il calcio è differente. La squadra di Conte a far passerella con la maglia nuovamente scudettata. «Armiamoci e partiamo» aveva detto l’allenatore alla vigilia. Ed è stato facile armare le voglie e la bravura calcistica di uno scozzese infilato fra i papabili al “Pallone d’oro” e di un maestro d’orchestra belga che, alla lunga collezione di gol e trofei, ieri ha aggiunto la prima rete nel campionato italiano"

