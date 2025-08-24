Il sì incassato da Hojlund è un’occasione da non perdere, chi sbarca a Napoli dalla città inglese sembra avere un marcia in più

Ultime notizie SSC Napoli - Sarà l’aria di Manchester, ma chi sbarca a Napoli dalla città inglese sembra avere un marcia in più come scrive il Corriere dello Sport.

“Forse perciò in questi giorni Manna sta provando a prenderne anche un altro. Alla fine del mercato mancano otto giorni, decisivi per completare una squadra a cui mancano ancora tasselli. Prima di tutto l’attaccante, perché il vuoto lasciato da Lukaku è enorme.

Il sì incassato da Hojlund è un’occasione da non perdere, serve un sacrificio della società per non avere rimpianti. In ballo ci sono tanti milioni, ma sarebbe solo un investimento anticipato rispetto alla prossima stagione. Su un ragazzo di 22 anni che ha davanti un futuro da predestinato”