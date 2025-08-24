CdM avverte: il Napoli ha un buco sulla fascia sinistra! Non lo coprono né Olivera né McTominay

Ultime notizie Napoli. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno analizza il match di ieri sera tra Sassuolo e Napoli, vinto 0-2 dagli azzurri con i gol di McTominay e De Bruyne.

Ma è un Napoli a tratti delizioso. Politano è ovunque avanti e indietro, Di Lorenzo è ovunque indietro e avanti. La fascia destra è esecuzione perfetta, così come a sinistra c’è un buco che McTominay, che gioca dove stava l’anno scorso, non copre. Olivera avanza, ma si ferma alla tre quarti. Qualche errore in difesa, un piccolo ritardo di Meret su Pinamonti, ma niente di male.

