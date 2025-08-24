Il Mattino - Si complicano Dovbyk e Jackson, resta aperta la porta per Embolo

Il Napoli ha una lista di nomi per il nuovo attaccante: se salta Hojlund si punta su Embolo, possono sfumare Dovbyk e Jackson

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti da Il Mattino riguardo quella che può essere l'alternativa del Napoli per l'attacco se non si dovesse chiudere per Hojlund:

Viste le difficoltà con la Roma e le necessità del Chelsea, è possibile che le piste Dovbyk (piace al Villarreal) e Jackson (piace in Premier) possano complicarsi repentinamente da oggi. Ecco perché emissari del Napoli hanno provveduto a tenere aperta una porta con Embolo via Monaco: il calciatore svizzero piace e verrebbe di corsa in Italia, anche se sa che per il Napoli sarebbe solo una alternativa. Ma i suoi agenti non chiudono all'ipotesi. Sullo sfondo, però, resta anche il nome di Vlahovic: mancano sempre meno giorni alla chiusura del mercato e Dusan resta un caso a Torino. Può essere una occasione di fine agosto.

