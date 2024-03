Koulibaly: "Barcellona-Napoli? Gli azzurri possono farcela per due motivi"

Kalidou Koulibaly è molto fiducioso sul passaggio del turno della squadra di Calzona contro il Barcellona. L'ex difensore azzurro ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport che il Napoli ha buone possibilità di battere i blaugrana approdando così ai quarti di finale della Champions League.

Ecco cosa ha dichiarato Kalidou Koulibaly alla Gazzetta dello Sport sul ritorno di Champions League tra Barcellona e Napoli:

Come in campo, gioca sempre d’anticipo. Crede nell’impresa a Barcellona? «Il Napoli ha tutto per passare il turno. E non giocare al Camp Nou può essere un vantaggio. Al Montjuic non c’è lo stesso ambiente e la stessa pressione. Spero si qualifichi: il Barcellona ha giocatori di talento e un grande allenatore, ma il Napoli ha ritrovato organizzazione e può fargli male».