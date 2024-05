CorSport - Conte-Napoli, De Laurentiis riflette sui costi: la situazione

Antonio Conte resta sempre nella lista di Aurelio De Laurentiis per allenare il Napoli. Il presidente, dopo aver licenziato Rudi Garcia, ad ottobre provò a covincere proprio Conte il quale rifiutò l'offerta perché intendeva restare fermo per godersi un po' di riposo anche se l'offerta di ADL era da primissima fascia come spiega stamattina il Corriere dello Sport.

Conte nuovo allenatore del Napoli?

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la pista Antonio Conte per la panchina del Napoli: