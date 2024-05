Del Genio: "Posso darvi una notizia con assoluta certezza sul nuovo allenatore del Napoli"

Paolo Del Genio, giornalista, commenta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la sconfitta del Napoli contro il Bologna per 2-0:



"Una notizia certa la possiamo dare. Pioli, Gasperini, Conte e Italiano, posso dirvelo con assoluta certezza, che non avendo problemie economici hanno una casa bellissima con dentro una televisione enorme. Quindi possono vedere le partite in maniera molto chiara e limpida, guardando tutte le tattiche delle squadre. Quindi se è vero che sono stati contattati tutti e quattro dal Napoli, stanno guardando le varie partite degli azzurri. Quindi mi chiedo, come facciano questi quattro allenatori ad aver accettato la proposta del Napoli pur sapendo che cambieranno vari giocatori e che saranno fatti solo 3-4 acquisti importanti. Noi li stiamo offendendo se diciamo che hanno accettato la proposta del Napoli pur sapendo questa cosa. Noi li stiamo chiamando incompetenti e disperati".