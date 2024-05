Dove allenerà Maurizio Sarri nella prossima stagione? Non è ancora dato saperlo ma arrivano indicazioni da Sportitalia.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà via Twitter:

Sarri prende tempo con Siviglia e Torino, non ci sono stati fin qui sviluppi con il Milan, piace a Sartori in una lista di due o tre nomi per il dopo Motta a Bologna. E in ogni caso aspetta che il mosaico delle panchine di Serie A sia completato.