Gazzetta - Kvara nervoso: l’ultima estate ha insegnato che tenere giocatori scontenti non serve

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia che sarebbe nel mirino del Psg:

"Nervoso, a tratti rabbioso. Poco lucido nelle scelte, poco efficace nella costruzione del gioco. L’ultima gara di Khvicha Kvaratskhelia è stato il manifesto di un anno no del Napoli e di un periodo di particolare tensione della sua stella più luminosa. Il futuro di Kvara è il grande tema del momento, dopo il primo incontro interlocutorio per il rinnovo e con il secondo in arrivo a fine stagione. Gli scenari, al momento, sono aperti a qualsiasi soluzione, perché di fronte a un’offerta indecente – leggasi almeno 120-130 milioni di euro, come la clausola rescissoria di Victor Osimhen – anche la resistenza di Aurelio De Laurentiis può vacillare.

L’ultima estate ha insegnato che tenere giocatori scontenti non porta da nessuna parte, anzi si rischia di contagiare lo spogliatoio e poi di perdere il punto di riferimento principale: il bene del Napoli".