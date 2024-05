Conte-Napoli, ultim'ora! Sportitalia: ha chiesto 7 milioni più tre acquisti! Chiavelli frena De Laurentiis

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti di Sportitalia su Antonio Conte! Il giornalista Alfredo Pedullà rivela le ultime novità sul possibile nuovo allenatore del Napoli, conteso anche da Milan e Juventus.

Tutti vorrebbero Antonio Conte: è uno degli allenatori più considerati sul panorama non soltanto italiano e non credo che resterà a spasso ancora a lungo. Per quanto riguarda il Napoli, se a gennaio le possibilità di vedere Conte in panchina erano del 10%, ad oggi dopo contatti fitti e frenetici tra De Laurentiis e il suo entourage posso dire che le percentuali di un suo arrivo a Napoli sono salite al 50%.

Da parte sua, Conte ha dato disponibilità a tutti i top-club italiani. Ora bisogna capire se quella percentuale possa salire al 60, 70 o 80%. De Laurentiis è molto deluso dall'andamento di quest'anno e certamente lui è stato uno dei responsabili, ma è rimasto molto deluso anche dall'ultima partita col Bologna. Ora deciderà se ripristinare i contatti con Conte ed aderire alla sua proposta. Le percentuali possono ancora salire.

Antonio Conte ha chiesto un ingaggio da 7 milioni di euro più un paio di milioni di bonus per arrivare a 9 milioni. Ha chiesto anche una campagna acquisti di livello: un sostituto di Osimhen, un difensore centrale e magari un altro attaccante o mezzala forte, quei 3-4 giocatori che possono rendere il Napoli più forte nell'undici titolare.

L'ordine di gradimento del Napoli è il seguente: prima Conte, poi Pioli. Il Napoli aveva cercato anche Italiano, ma notizia dell'ultima ora mi risulta che da qui a martedì-mercoledì, nei prossimi due-tre giorni, il Napoli dovrà dare una risposta a Vincenzo Italiano. Ma può darsi anche che il Napoli prenda ancora tempo per capire la fattibilità dell'operazione Conte, tenendo anche conto che piacciono sia Pioli che Gasperini.

Su Gasperini un discorso a parte: la situazione non può svilupparsi da qui ai prossimi dieci giorni, perché l'Atalanta è impegnata in due finali il 15 e il 22 maggio. Il Napoli vuole prima capire la fattibilità dell'operazione Conte. L'allenatore salentino ha aperto al Napoli, ma può darsi che quanto accaduto contro il Bologna possa tentare De Laurentiis ad affrettare l'operazione.

A me risulta che l'amministratore delegato del Napoli Chiavelli abbia fatto uno screening a De Laurentiis sull'importanza economica dell'operazione Conte, ma il malcontento e la delusione sono tali che la situazione andrà comunque monitorata.