Conte-Napoli, Del Genio: "Se le indiscrezioni sono vere ha già deciso il modulo"

Ultimissime nuovo allenatore Napoli, Paolo Del Genio commenta così le nuove indiscrezioni relative ad Antonio Conte:

Bene informati parlano delle richieste di Conte al Napoli. Soldi poco ci interessa. Interessanti invece le presunte richieste di mercato. Conte vorrebbe un difensore, una mezzala (quindi si gioca a 3 in mezzo al campo), un esterno offensivo (quindi si gioca a 3 in attacco) e, ovviamente, il nuovo centravanti. Se la ricostruzione dei ben informati è esatta, Conte starebbe pensando al 4-3-3. Aveva torto nel caso suo, ma in generale ha ragione San Tommaso.