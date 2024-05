Fiorentina-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita domani: prezzo e info per i residenti in Campania

Biglietti settore ospiti Fiorentina-Napoli in vendita! Partita spareggio per la Conference League in programma venerdì 17 maggio 2024, alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina Napoli: biglietti settore ospiti

I residenti nella Regione Campania sono ammessi solo nel settore ospiti e solo se in possesso della fidelity card SSC Napoli, così come disposto dall'Osservatorio sportivo del Ministero. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita dalle ore 15:00 di lunedì 13 maggio 2024 sulla piattaforma VivaTicket, fino alle ore 19:00 di giovedì 16 maggio, giorno prima della gara.

Fiorentina-Napoli settore ospiti: biglietti in vendita al prezzo di 38,00 euro + prevendita.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio Franchi di Firenze, sul sito della Fiorentina.

Come arrivare allo stadio Franchi, settore ospiti

L'uscita autostradale consigliata per i Tifosi Ospiti è Firenze Sud, successivamente sarà sufficiente seguire le indicazioni della cartellonistica stradale (Tifosi Ospiti) e delle Forze dell’Ordine presenti lungo tutto l’itinerario.