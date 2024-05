Nuovo allenatore Napoli, Carmine Martino: "Già sanno chi prendere, perché altrimenti..."

Calciomercato Napoli - Carmine Martino è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni: “E’ una via crucis che non finisce mai, chi sia spettava una resurrezione si sbaglia di grosso. Questa squadra non può cambiare un andamento che è questo, la spiegazione unica non c’è ,ce ne sono tante e perderemmo tempo a snocciolarle tutte. Un buon dirigente magari dopo lo scudetto avrebbe continuato a lavorare un po’ come sta facendo l’Inter.

Allenatore Napoli, il commento di Carmine Martino

Sicuramente i giocatori si sono sentiti appagati e ne ha risentito la squadra poi sono andati via i due perni principali dell’impresa ed è rimasto solo il presidente. Prima di prendere un allenatore il presidente deve prendere un direttore sportivo e programmare, già sanno chi prendere altrimenti sarebbero in ritardo sulla tabella di marcia poi prendere l’allenatore e vedere quale giocatore ha la voglia e fame di ritornare come prima”.

