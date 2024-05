Gazzetta - Thiago Motta-Bologna: in caso di divorzio è pronto Sarri

A giorni si saprà il futuro di Thiago Motta. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, Saputo vorebbe prolungare il contratto dell'allenatore fino al 2026 per aprire un ciclo a Bologna. Non è però un mistero che sulle tracce di Thiago Motta c'è da tempo la Juventus che vuole dare vita ad un percorsotecnico diverso da quello intrapreso da Allegri.

Bologna, c'è Sarri in caso di addio Thiago Motta

Notizie calcio - In caso di divorzio tra Motta ed il Bologna, Saputo avrebbe già pensato a chi affidare la panchina felsinea. L'idea è quella di puntare su un profilo che possa esaltare sempre il gioco e valorizzare al massimo i calciatori. Il nome caldo è quello di Maurizio Sarri che potrebbe anche accettare di ripartire in panchina proprio dalla squadra emiliana dopo l'esonero dalla Lazio in questa stagione.