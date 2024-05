Nuovo allenatore Napoli: ADL pronto a renderlo il tecnico più pagato della storia

Nuovo allenatore Napoli, arriva la stretta di Aurelio De Laurentiis. L'affondo per cercare di sbloccare il discorso così da trovarsi anche in anticipo in vista delle ultime due partite che restano prima di accantonare questa stagione horror. I nomi sono fondamentalmente gli stessi: Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. In rigoroso - almeno da quello che sembra al momento - ordine gerarchico.

La scintilla che ha portato il presidente da dare una scossa alla questione? Napoli-Bologna, con l'ennesima prestazione indegna per umiliazioni innumerevoli in quest'annata che resterà alla storia in negativo.

Nuovo allenatore Napoli: ADL pronto a ricoprirlo d'oro

Quanto visto al Maradona sabato sera ha fatto infuriare il patron, deciso più che mai mandare un segnale fortissimo per dare una scossa pesante per la prossima stagione. E quale nome migliore per una tale impresa se non quello di Conte per il quale la SSC Napoli è tornata alla carica in queste ore.

ADL è pronto a renderlo l'allenatore più pagato della storia del club partenopeo con un'offerta faraonica: parliamo di 6 milioni di euro più bonus. Tre milioni extra addirittura, in caso di Champions League. Senza nemmeno immaginare quanto potrebbero valere altri risultati stagionali, come un nuovo scudetto napoletano. Sportitalia parla di addirittura 7 milioni come base.

Conte l'allenatore del Napoli più pagato di sempre?

Un contratto ricchissimo per strappare il sì di Conte. Più di qualsaisi altro prima se consideriamo che Carlo Ancelotti per esempio, nome leggendario passato sulla panchina del Napoli, percepiva 'appena' 5 milioni. Luciano Spalletti, allenatore del terzo storico scudetto, 3.5 milioni: la stessa cifra percepita da Rafa Benitez che all’epoca fu un colpaccio internazionale.

Rudi Garcia ha guadagnato 2.8 con questa chiamata a sorpresa dalla Campania, 2.1 per Walter Mazzarri nella prima era e 1.5 e 1.4 Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri. A Roberto Donadoni ed Edy Reja gli stipendi più bassi di sempre trattandosi dei primi anni in Serie A: giusto 1 milione per il primo e 700 mila euro per il secondo.