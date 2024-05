Nuovo allenatore Napoli, Manna ha bloccato lui! Ma il mister potrebbe stufarsi dell'attesa

Nuovo allenatore Napoli, come noto c’è anche Vincenzo Italiano nella lista del club partenopeo per il designato in panchina anche se non rappresenta la priorità assoluta.

Nuovo alleantore Napoli, retroscena Manna-Italiano

Come svela Il Mattino oggi in edicola, in realtà il neo Ds Giovanni Manna lo avrebbe anche bloccato: gli avrebbe chiesto di tergiversare col Bologna - che cerca un sostituto di Thiago Motta destinato a una sfida più grande - in attesa proprio della riunione definitiva in casa Napoli. Tuttavia, evidenzia il quotidiano, l'allenatore potrebbe presto stufarsi per l'attesa.