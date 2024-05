Calciomercato Napoli, pronti 250 milioni per il rilancio! Ecco dove ADL troverà i soldi

Calciomercato Napoli, pronti 250 milioni per tornare a vincere: lo annuncia Il Mattino oggi in edicola. Tra ricavi e cessioni, sarà questo il budget per - si legge - almeno 15 operazioni tra entrata ed uscita.

Mercato Napoli, tesoro da 250 milioni per il rilancio

La prima parte di questo tesoretto giungerà dalla dalla liquidità accumulata negli ultimi tempi che De Laurentiis prenderà a due mani: 160 milioni di euro. A cui poi si sommeranno anche la cifre per la cessione di Victor Osimhen partente designato. E senza dimenticare le eventuali aggiunte per uscite relative a profili in dubbio come Anguissa, Natan, Cajuste, Simeone, Olivera, Ostigard e vari ancora. Il Napoli può quindi progettare un futuro forte e non sarà costretto a indebitarsi per spendere.