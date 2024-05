Allenatore Napoli, Il Mattino: tutto su Conte, affondo di ADL dopo la figuraccia col Bologna

Ultimissime nuovo allenatore Napoli, affondo di Aurelio De Laurentiis per Antonio Conte: arrivano ulteriori conferme.

Nuovo allenatore Napoli, virata di ADL su Conte

Oltre al CorSera, lo annuncia anche Il Mattino in edicola. “Pioli in stan-dby, tutto su Conte”: titola così il quotidiano oggi in edicola.

Come infatti riporta il quotidiano, soprattutto dopo la figuraccia col Bologna, l’ennesima stagionale, il presidente del Napoli ha deciso di puntare fortissimo sull’ex Ct dell’Italia e Stefano Pioli - il piano B partenopeo - è consapevole dello scenario in corso. Così il Napoli guarderà all'attuale tecnico milanista o altri solo se dovesse sfumare la pista relativa al tecnico pugliese: al momento è lui l'obiettivo principale.