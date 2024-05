Gasperini: "Napoli? De Laurentiis mi ha sempre manifestato stima, nel 2011 fui vicino! Ma ora non penso al futuro"

Ultime notizie SSC Napoli - Domanda diretta sul Napoli a Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Atalanta-Roma. L'allenatore Gasperini ha ricevuto una precisa domanda da Fabio Caressa:

"De Laurentiis mi ha raccontato una storia. Ti aveva fatto un contratto sul tovagliolo. Tu gli avevi chiesto una copia e lui non te l'ha data. Ma tu hai già deciso il tuo futuro oppure no?", questa la risposta di Gian Piero Gasperini:

"Era il 2011, poi sono andato all'Inter, pensa! Io ho sempre avuto, devo dire, che De Laurentiis ha sempre manifestato grande stima nei miei confronti. Anche quando successivamente andavo a giocare a Napoli, non è una novità. Ha sempre manifestato attestati di stima. Io in questo momento non ho il tempo, neanche se voglio, di pensare al futuro. Penso fortemente a questa stagione, che è già straordinaria come avete detto, ma non è ancora finita anzi. Manca molto poco, ora ogni partita è davvero decisiva.

Cosa serve per lo scudetto all'Atalanta? Più che pensare a questo, mi sarebbe piaciuto che l'Atalanta in questi anni fosse entrata con insistenza nelle prime quattro, che fosse riuscita a cambiare fascia, a salire di fascia. Non ci siamo riusciti sempre però quando sei lì vicino, lo puoi fare. Se non ci riesci un anno, puoi farlo l'anno dopo".