Allenatore Napoli, Il Mattino: altro che Conte, Manna vorrebbe lui in panchina

Nuovo allenatore Napoli, chi vorrebbe il prossimo Ds azzurro Giovanni Manna in panchina? Verrebbe da pensare ad Antonio Conte dato il suo DNA bianconero, ma non è così. Almeno non secondo quanto riporta Il Mattino oggi in edicola.

Nuovo allenatore Napoli, su chi vorrebbe puntare Manna

Come si legge sul giornale, piuttosto il dirigente prossimo a sbarcare in città vorrebbe un anno zero con Vincenzo Italiano in panchina: è così che ripartirebbe per aprire un nuovo ciclo. Tuttavia ADL dopo la figuraccia col Bologna si è mosso in prima persona per Conte provando l’affondo.