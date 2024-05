Repubblica - Casting allenatore Napoli: occhio anche a questo outsider

Oggi è una giornata importante in casa Napoli. Come si legge nell'edizione napoletana di Repubblica, è previsto un vertice tra De Laurentiis ed i suoi più stretti collaboratori per decidere definitivamente l'allenatore a cui affidare la panchina azzurra per la prossima stagione. Nel casting non ci sarebbero solo gasperini e Conte. Spunta anche una sorta di outsider come Domenico Tedesco:

"Nel casting di De Laurentiis ci sono infatti inpole position i nomi di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, dei quali si discuterànel corso del vertice societario di stamattina. Ma sullo sfondo ci sono anche le opzioni di Stefano Pioli, Vincenzo Italiano e Domenico Tedesco, altri tre allenatori di valore e tenuti alla Filmauro in grande considerazione: per la loro capacità e disponibilità, non essendo rimasti affatto insensibili alla corte del club azzurro. I pro e i contro di ognuno di loro saranno passati airaggi X in una riunione che si annuncia decisiva, con il presidente che avrà al solito l’ultima parola".