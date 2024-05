De Laurentiis vuole trattenere Sinatti! Pronta l'offerta: ecco da cosa dipenderà

Sarà rivoluzione Napoli con un reset totale dopo queste ultime due partite stagionali che restano, ma ripartendo dalle poche certezze di questa stagione: come il preparatore Francesco Sinatti ritornato in azzurro in questo 2024 e che ha rimesso a posto gli azzurri almeno sul piano fisico.

Calciomercato Napoli, ADL vuole trattenere Sinatti

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, Aurelio De Laurentiis vuole tenerselo stretto anche per la prossima stagione ma servirà prima l’ok del Ct Luciano Spalletti e della Federcalcio italiana. Mentre tutti gli altri verranno salutati e ringraziati, Sinatti è l’unico a cui ADL pensa di fare una nuova proposta per il prossimo anno.