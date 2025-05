Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica affronta il tema della riunione della prefettura in vista dell'ipotetica festa scudetto in città in caso di vittoria del Napoli. E sul bus scoperto, il quotidiano scrive:

"Già si inizia a discutere, sempre per non trovarsi impreparati in caso arrivi l’agognato quarto scudetto, della festa ufficiale, con almeno due bus scoperti che dovrebbero attraversare il lungomare. La parata verrebbe organizzata sabato o domenica".