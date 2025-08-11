Accostato al Napoli, TMW: Chiesa a sorpresa può restare al Liverpool, spunta il motivo!

Calciomercato Napoli - Non dovrebbe ancora essere arrivato il momento del ritorno sui propri passi e dell'addio al Liverpool per l'esterno italiano Federico Chiesa. Approdato in Inghilterra l'estate scorsa, il primo anno ad Anfield non è andato però secondo programmi o seguendo i migliori auspici e in molti hanno pensato che di fatto la sua avventura inglese fosse già destinata ad esaurirsi. Secondo quanto appreso da TMW, però, la situazione non è così scontata e, anzi:

"Si potrebbe anche assistere a una permanenza al Liverpool dello stesso Chiesa. Il giocatore infatti non è assolutamente convinto di arrendersi nella sua esperienza d'Oltremanica dopo un solo anno trascorso in Premier League e anche il suo allenatore, l'olandese Arne Slot, non sarebbe convinto di lasciarlo partire già adesso e rinunciare in partenza alle sue potenzialità. Nelle scorse settimane Chiesa era stato accostato a un potenziale ritorno in Italia, tra Napoli e Fiorentina".