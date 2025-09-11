Hojlund o Lucca per Fiorentina-Napoli? CorSport: Conte ha già preso una decisione

Fiorentina Napoli, giocherà Hojlund o Lucca titolare? Arriva la scelta di Antonio Conte in vista della trasferta di Firenze

Notizie Napoli calcio - Sabato c'è Fiorentina-Napoli e molti si chiedono se sarà subito l'occasione di vedere in campo dal primo minuto RasmusHojlund.

Fiorentina Napoli, chi gioca tra Hojlund e Lucca?

Il ballottaggio tra Hojlund e Lucca tiene banco in casa Napoli, ma secondo il Corriere dello Sport è già arrivata la decisione di Antonio Conte:

"Per la sfida contro la Fiorentina, resta vivo il ballottaggio per il ruolo di centravanti tra Hojlund e Lucca, con l’italiano, che ieri ha festeggiato il 25° compleanno, favorito per la conferma dal primo minuto. L’attaccante danese, arrivato all'ultimo giorno di mercato dal Manchester United, sta prendendo confidenza con il nuovo ambiente di Castel Volturno e ha svolto ieri la sua seconda seduta con i compagni, ma a Firenze la maglia da titolare dovrebbe toccare ancora a Lucca".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
