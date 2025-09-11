Hojlund o Lucca per Fiorentina-Napoli? CorSport: Conte ha già preso una decisione

Notizie Napoli calcio - Sabato c'è Fiorentina-Napoli e molti si chiedono se sarà subito l'occasione di vedere in campo dal primo minuto RasmusHojlund.

Il ballottaggio tra Hojlund e Lucca tiene banco in casa Napoli, ma secondo il Corriere dello Sport è già arrivata la decisione di Antonio Conte:

"Per la sfida contro la Fiorentina, resta vivo il ballottaggio per il ruolo di centravanti tra Hojlund e Lucca, con l’italiano, che ieri ha festeggiato il 25° compleanno, favorito per la conferma dal primo minuto. L’attaccante danese, arrivato all'ultimo giorno di mercato dal Manchester United, sta prendendo confidenza con il nuovo ambiente di Castel Volturno e ha svolto ieri la sua seconda seduta con i compagni, ma a Firenze la maglia da titolare dovrebbe toccare ancora a Lucca".