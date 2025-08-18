CorSport - Cheddira saluta e va all'Udinese, accordo totale tra le parti
Calciomercato Napoli - Accordo totale tra Napoli e Udinese per il trasferimento di Walid Cheddira che lascia la maglia azzurra, saluta e va all'Udinese come confermato anche dal Corriere dello Sport.
