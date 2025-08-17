Altro giorno di riposo concesso da Conte: ecco quando il Napoli tornerà ad allenrarsi

Il Napoli si gode un altro giorno di riposo concesso da Conte e si prepara alla prossima sfida contro il Sassuolo

Napoli - Weekend lungo per il Napoli di Conte. Dopo le fatiche di Dimaro prima e di Castel di Sangro poi, la squadra ha avuto 3 giorni per staccare la spina dopo l'amichevole contro l'Olympiakos del 14 agosto. Ora testa al Sassuolo con l'esordio nella nuova stagione che si giocherà il prossimo 23 agosto alle ore 18:30 al Mapei Stadium. Si riprenderanno da lunedì 18 agosto gli allenamenti, quando i calciatori azzurri dopo tre giorni di relax saranno attesi a Castel Volturno. C'è attesa per capire qualcosa di più sulle condizioni di Lukaku.

