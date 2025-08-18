Gazzetta - Ancora Elmas, ha rifiutato chiamate della Premier e aspetta solo il Napoli

Elif Elmas vuole solo il Napoli e ora la conferma arriva da La Gazzetta dello Sport che spiega quanto sia accaduto nelle ultime ore in merito a questa situazione

Calciomercato Napoli - Elif Elmas vuole solo il Napoli e ora la conferma arriva da La Gazzetta dello Sport che spiega quanto sia accaduto nelle ultime ore in merito a questa situazione:

Dai desideri del Napoli non è mai evaporato Elmas (25), il dodicesimo uomo del terzo scudetto, il centrocampista classico, la mezzala, l'esterno, per una volta (a San Siro, contro il Milan, andata quarti di finale di Champions) anche il falso nove di Luciano Spalletti, che riuscì a strappargli pure sei gol: il Lipsia, che lo ha pagato intorno a 25 milioni nel gennaio 2024 non ha intenzione, né di svendere, né di regalare. Il prestito con diritto sembra impercorribile, pure perché la Premier chiama e per il momento Elmas ha detto no. Poi, si sa come vanno certe cose.

