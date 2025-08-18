RAI - Napoli, contatti con quattro attaccanti per sostituire Lukaku!

Calcio Mercato  
RAI - Napoli, contatti con quattro attaccanti per sostituire Lukaku!

Calciomercato Napoli, ecco il possibile sostituto di Lukaku infortunato

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: su Rai 2, a "La Domenica Sportiva" il giornalista Ciro Venerato fa il punto sulle strategie di mercato del Napoli e su tutte le trattative in corso.

Il Napoli è preoccupato per Lukaku, l'infortunio sembra più serio del previsto e nei prossimi giorni ci saranno nuove valutazioni. Bisogna capire se resterà fermo due mesi oppure di più. Il Napoli sta valutando cosa fare, avendo a disposizione solo Lucca: le alternative sono acquistare un giocatore di discreto profilo se Lukaku mancasse per due mesi, oppure fare un investimento più importante se l'infortunio fosse più lungo. Ovviamente spendere una certa cifra per l'attaccante vuol dire dover rinunciare ad altre spese.

Il possibile erede di Lukaku potrebbe arrivare dal Manchester United: colloqui con gli agenti di Zirkzee e Hojlund. Voci su Jackson del Chelsea e Krstovic del Lecce, che piace al Napoli e sicuramente è stato sondato. Sono profili diversi: alcuni potrebbero essere presi in prestito, altri a titolo definitivo. Il Napoli deciderà quando se ne saprà di più sui tempi di recupero di Lukaku.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top