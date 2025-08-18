RAI - Napoli, contatti con quattro attaccanti per sostituire Lukaku!

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: su Rai 2, a "La Domenica Sportiva" il giornalista Ciro Venerato fa il punto sulle strategie di mercato del Napoli e su tutte le trattative in corso.

Il Napoli è preoccupato per Lukaku, l'infortunio sembra più serio del previsto e nei prossimi giorni ci saranno nuove valutazioni. Bisogna capire se resterà fermo due mesi oppure di più. Il Napoli sta valutando cosa fare, avendo a disposizione solo Lucca: le alternative sono acquistare un giocatore di discreto profilo se Lukaku mancasse per due mesi, oppure fare un investimento più importante se l'infortunio fosse più lungo. Ovviamente spendere una certa cifra per l'attaccante vuol dire dover rinunciare ad altre spese.

Il possibile erede di Lukaku potrebbe arrivare dal Manchester United: colloqui con gli agenti di Zirkzee e Hojlund. Voci su Jackson del Chelsea e Krstovic del Lecce, che piace al Napoli e sicuramente è stato sondato. Sono profili diversi: alcuni potrebbero essere presi in prestito, altri a titolo definitivo. Il Napoli deciderà quando se ne saprà di più sui tempi di recupero di Lukaku.