Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia il percorso fatto in questa stagione da parte di Antonio Conte:

“Conte ricorda volentieri di essere partito da -41 rispetto ai nerazzurri campioni e favoriti. Non era scritto che in un anno avrebbe recuperato un distacco biblico, però nella sua storia il peggior piazzamento in A è il secondo posto”.